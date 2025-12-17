Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ми-28НМ разбомбил пункт управления дронами ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Министерство обороны опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне специальной военной операции.
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта управления дронов ВСУ.
«Сегодня получили задачу на командном пункте, прибыли на вертолет, выполнили взлет, полет по маршруту. Далее выполнили удар неуправляемым ракетным вооружением по опорному пункту противника. Противоракетный маневр, отход на аэродром базирования, на площадку базирования, посадка. В экипаже со своим летчиком летаем давно, экипаж слаженный, понимаем друг друга с полуслова. Техника работает штатно, без отказов, летать на ней одно удовольствие», — рассказал штурман Ми-28НМ Максим.
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.
Разведчики подтвердили попадание по цели. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- «Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти
- 15 дек
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- Су-35С прикрыл бомбардировщики при ударах по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 дек
- По последнему слову техники: как отшивают форму для военнослужащих России
- 13 дек
- В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО
- 13 дек
- Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 дек
- ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 дек
- Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
Читайте также
93%
Нашли ошибку?