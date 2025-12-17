Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО

В условиях влажной погоды квадроциклы показали большую маневренность, чем мотоциклы.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Штурмовые мотогруппы группировки войск «Восток» на квадроциклах зачистили опорные пункты ВСУ в лесополосах Днепропетровской области.
Передвижение строилось скрытно: квадроциклы заходили в лесные коридоры короткими рывками, занимая промежуточные укрытия.
«Сейчас дожди, туманы, грязь сильная — на мотоциклах не всегда есть возможность заехать. Поэтому берем квадроциклы. Закатываемся, а уже после команды начинаем зачистку. Так и работаем», — рассказал командир взвода с позывным «Калаш».
Мотогруппы первыми вышли на передний край укреплений, используя маневренность квадроциклов для обхода и выхода во фланги противника. Упорные накаты штурмовиков вынудили боевиков оставить несколько подготовленных позиций и отойти.
«Чем хуже погода — тем нам легче: меньше наблюдения, меньше дронов. Технику оставляем подальше — километр-полтора. Дальше уже пешком, скрытно, по два-три человека. Так проще доходить», — объяснил командир взвода с позывным «Бумер».
Разрушение цепочки опорных пунктов в лесных массивах лишило ВСУ возможности удерживать промежуточные рубежи. Штурмовики закрепились на участке, расширив контролируемую зону и обеспечив условия для дальнейшего продвижения российской армии.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 дек
- Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- «Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти
- 15 дек
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- Су-35С прикрыл бомбардировщики при ударах по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 дек
- По последнему слову техники: как отшивают форму для военнослужащих России
- 13 дек
- В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО
- 13 дек
- Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 дек
- ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?