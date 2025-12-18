Сильная метель парализовала движение на дорогах Иркутска и области
В Хабаровском же крае с последствиями снегопада не справляется даже тяжелая техника.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Roman Denisov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сильнейшая метель парализовала движение в Иркутске и области. На дорогах практически нулевая видимость. Увеличилось число аварий.
А в Хабаровском крае местами нельзя не только проехать на машине, но и пройти пешком. С последствиями снегопада не справляется даже тяжелая техника. Местами высота сугробов достигла уровня вторых этажей домов. Жители одного из районов Николаевска-на-Амуре не смогли поехать на работу из-за того, что выезд оказался заблокированным.
Спецтехника сейчас работает и в местном аэропорту. Полеты планируют возобновить в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru писал, что в некоторых российских регионах наблюдается острая нехватка зимы. Так, в Петербурге погода стоит совершенно осенняя. Там потеплело до плюс шести градусов, и так будет до конца недели.
А в Сочи даже отложили горнолыжный сезон. Подъемники на трассе «Роза Хутор» должны были заработать в эту пятницу, но запуск перенесли на конец года — там просто не хватает снега.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 дек
- Аномально теплая погода пришла в Петербург
- 16 дек
- Ураган и отмененные занятия в школах: Петропавловск-Камчатский накрыл ледяной дождь
- 16 дек
- Ледовый плен: на Камчатке парализовало движение на дорогах из-за непогоды
- 16 дек
- «Любовь, а не лекарства»: ветврач рассказал, как питомцам пережить смены погоды
- 15 дек
- Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление
- 15 дек
- Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
- 15 дек
- Синоптик предсказала метели на Новый год в Москве
- 14 дек
- Сильный ветер повредил ЛЭП в 205 населенных пунктах Саратовской области
- 13 дек
- «Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы
- 13 дек
- В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
Читайте также
93%
Нашли ошибку?