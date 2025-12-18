Аномально теплая погода пришла в Петербург
Тепло сохранится до конца недели.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
Аномально теплая погода пришла в Петербург, температура поднялась до +6
В некоторых российских регионах наблюдается острая нехватка зимы. Так, в Петербурге погода стоит совершенно осенняя. Там потеплело до плюс шести градусов, и так будет до конца недели.
А в Сочи даже отложили горнолыжный сезон. Подъемники на трассе "Роза Хутор" должны были заработать в эту пятницу, но запуск перенесли на конец года — там просто не хватает снега.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Петропавловск-Камчатский накрыл ледяной дождь. В школах города отменили занятия из-за ледяного дождя. Регион сейчас находится во власти мощного тихоокеанского циклона. В прибрежных районах ураганный ветер. Местами дороги сейчас больше напоминают каток.
В Москве же, несмотря на аномально теплое начало зимы, пообещали снег и даже метель на Новый год. Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что к 31 декабря в городе сформируется устойчивый снежный покров.
