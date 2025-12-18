Лукашенко: Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса

Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса. Об этом в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Да, это сильно укрепленный район, самый укрепленный… Но россияне эту территорию заберут. Если они разобьют тот кулак, который на Донбассе, то там вообще некому будет защищаться, потеряют всю Украину», — заверил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в настоящее время мирные соглашения по Украине «близки как никогда». Президент Белоруссии добавил, что россияне действительно хотят долгосрочного мира на Украине. Лукашенко также отметил, что продолжение украинского конфликта крайне опасно, поскольку несет угрозу непредвиденных последствий.

«Для меня крайне опасно продолжение этого конфликта. Почему? Я уже сказал — это может такой поворот быть, который нам и не снится», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в окончании конфликта на Украине.

«Мне это крайне выгодно, потому что я занимаю позицию миролюбивую. Недавно президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) публично поблагодарил за нашу белорусскую позицию миротворческую», — сказал Лукашенко.

