«Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск также заинтересован в окончании конфликта на Украине.

Россия в любом случае освободит территорию Донбасса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Лукашенко: Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса

Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса. Об этом в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Да, это сильно укрепленный район, самый укрепленный… Но россияне эту территорию заберут. Если они разобьют тот кулак, который на Донбассе, то там вообще некому будет защищаться, потеряют всю Украину», — заверил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в настоящее время мирные соглашения по Украине «близки как никогда». Президент Белоруссии добавил, что россияне действительно хотят долгосрочного мира на Украине. Лукашенко также отметил, что продолжение украинского конфликта крайне опасно, поскольку несет угрозу непредвиденных последствий.

«Для меня крайне опасно продолжение этого конфликта. Почему? Я уже сказал — это может такой поворот быть, который нам и не снится», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в окончании конфликта на Украине.

«Мне это крайне выгодно, потому что я занимаю позицию миролюбивую. Недавно президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) публично поблагодарил за нашу белорусскую позицию миротворческую», — сказал Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
14 дек
«Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
13 дек
«Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
13 дек
«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
13 дек
«Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
13 дек
Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
12 дек
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
9 дек
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
8 дек
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
7 дек
Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине
5 дек
Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:51
Опасные симптомы: терапевт про отличия простуды от более серьезного заболевания
22:22
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
22:00
Загадка Вайоминга: НЛО больше года кружат над электростанцией
21:47
ЕЦБ не поддержит метод кредитования Украины, нарушающий международное право
21:33
«Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
21:15
Российские ученые придумали способ защитить пенсионеров от мошенников

Сейчас читают

«Еще месяц»: критику Соседову поставили неожиданный диагноз
Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги
А что, если ИИ уже осознан? Ученые признают — мы не знаем ответа
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026