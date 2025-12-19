«Добивать эту гадину»: Путин рассказал о готовности бойцов РФ служить на СВО

Путин: в России есть много мужчин, которые идут служить по контракту на СВО

В России есть много мужчин, которые добровольно идут служить по контракту в зону специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

«У нас много желающих, настоящие мужчины, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах и добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что в России продолжается комплектование наших вооруженных сил, и это идет в хорошем темпе и плановом порядке.

Также глава государства упомянул, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обращаются с гражданским населением. Командир штурмовой роты Наран Очир-Горяев, который находится в одной студии с главой государства, ранее в Кремле на встрече рассказывал о том, какие ужасы боевики творят с людьми.

«У нас просто руки чешутся. Мы готовы идти дальше, добивать эту гадину», — процитировал президент РФ слова Очир-Горяева.

Путин также привел данные, согласно которым в этом году по контракту отправились служить свыше 400 тысяч человек. При этом количество людей, которые желают служить в войсках беспилотной авиации, таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс.

До этого на XXII съезде партии «Единая Россия» Путин заявил, что многие депутаты Государственной Думы от «Единой России» пошли добровольцами на фронт. Президент подчеркнул, что такой шаг требует не только смелости, но и истинного патриотизма. Путин отметил, что поддержка и защита национальных интересов — это важная задача, и каждый, кто принимает участие в этом, вносит свой вклад в укрепление страны. Его слова еще раз подчеркивают значимость единства и солидарности среди граждан в непростые времена.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избыточная бюрократия не должна мешать поддержке семей погибших на СВО военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.