Путин пообещал решить вопрос с водопроводом в ДНР и ЛНР как можно быстрее

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Одним из препятствий к устранению данной проблемы является расположение основных коммуникаций на территории, еще не подконтрольной РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Россия будет делать все для того, чтобы решить проблему с водопроводом в ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

«Я хочу, чтобы нас услышали, — мы знаем проблему, она острой является для людей, и мы будем делать все для того, чтобы решать ее и решить как можно быстрее», — подчеркнул глава государства.

Однако перед властями стоит ряд препятствий, в том числе и то, что основной водозабор система водоснабжения находится за Славянском. То есть на территории, которая еще не находится под контролем российских вооруженных сил.

Путин напомнил о том, что водопровод в этих регионах старый и изношенный. Такое состояние коммуникаций привело к значительным водопотерям. Ранее было до 68%. Позднее данные показатели снизились до 50%.

«Оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями — это означает привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимания десятилетиями, там все развалилось, понимаете, и для того, чтобы привести в нормативное состояние эту систему, свести к минимуму, к нулю водопотери, денег нужно истратить столько же, как мне, во всяком случае, докладывают, сколько стоит строительство еще одного водовода», — уточнил Путин.

Ранее в своем обращении по случаю Дня воссоединения с новыми регионами 30 сентября 2025 года президент привел конкретные цифры, демонстрирующие размах восстановительных работ.

Он отметил, что благодаря включению в программу всех регионов России, с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи объектов в Донбассе и Новороссии, включая жилье, школы, медучреждения и спортивные комплексы. В инфраструктурной сфере проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей и 6350 километров автодорог.

Глава государства заявил, что поставленные задачи будут решены, чтобы раскрыть колоссальный потенциал этих исторических земель и создать условия для жизни и самореализации людей.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
