Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отправил Западу важный сигнал, касающийся урегулирования украинского вооруженного конфликта. Об этом 20 декабря написало итальянское издание L’AntiDiplomatico.

Авторы публикации отметили, что российский лидер подчеркнул многолетнее стремление Москвы к дипломатическому урегулированию. Слова президента на прямой линии означают, что возможность мирного решения еще есть, но только при неукоснительном соблюдении условий безопасности для России.

Ранее Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в прямом эфире отметил, что Россия пока не видит готовности Украины начать переговоры. Он подчеркнул, что боестолкновения начались с государственного переворота на Украине в 2014 году и обмана РФ со стороны ЕС, которые изначально не воспринимали «Минские соглашения» всерьез. Ситуация стала критической в 2022 году, когда киевский режим активизировал боевые действия на юго-востоке Украины.

