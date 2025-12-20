Путин отправил Западу важное послание об украинском конфликте

Президент РФ дал понять, какие варианты остались у Киева и ЕС.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отправил Западу важный сигнал, касающийся урегулирования украинского вооруженного конфликта. Об этом 20 декабря написало итальянское издание L’AntiDiplomatico.
Авторы публикации отметили, что российский лидер подчеркнул многолетнее стремление Москвы к дипломатическому урегулированию. Слова президента на прямой линии означают, что возможность мирного решения еще есть, но только при неукоснительном соблюдении условий безопасности для России.
Ранее Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в прямом эфире отметил, что Россия пока не видит готовности Украины начать переговоры. Он подчеркнул, что боестолкновения начались с государственного переворота на Украине в 2014 году и обмана РФ со стороны ЕС, которые изначально не воспринимали «Минские соглашения» всерьез. Ситуация стала критической в 2022 году, когда киевский режим активизировал боевые действия на юго-востоке Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 дек
- Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке
- 20 дек
- «Гиацинт-Б» не дал ВСУ создать укрепрайон в Гуляйполе. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 дек
- Д-20 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 дек
- Путин: конфликт на Украине начал Киев и его западные союзники
- 19 дек
- Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу
- 19 дек
- Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 дек
- «Град» подавил огневые точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 дек
- Трамп поторопил Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине
- 18 дек
- Российские FPV-дроны против боевиков ВСУ в блиндажах. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?