За ночь силы ПВО России сбили 41 украинский беспилотник

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 293 0

Всего ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.

Сбитые за прошедшую ночь беспилотники

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь сбили 41 дрон ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«Всего в ночное время с 20:00 по московскому времени 21.12 до 07:00 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Было атаковано четыре российских региона. Больше всех беспилотников сбили в Республике Крым — шесть аппаратов. По три дрона перехватили в Белгородской области и Краснодарском крае. Один БПЛА был уничтожен в Брянской области.

Кроме того, 25 беспилотников сбили в небе над акваторией Черного моря и три аппарата перехватили над Азовским морем.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили два судна и два причала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 дек
В Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили два судна и два причала
22 дек
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов
21 дек
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
20 дек
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над Россией за ночь
19 дек
В Батайске объявили траур по мирной жительнице, убитой ударом украинского БПЛА
19 дек
Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
19 дек
Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
18 дек
Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
18 дек
Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
18 дек
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
Угрозы из космоса больше не страшны: вокруг Земли сформировался новый барьер
8:29
За ночь силы ПВО России сбили 41 украинский беспилотник
8:11
На юге столицы Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей участников СВО
8:07
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
8:02
Москалькова рассказала о сдавшемся в плен брату-россиянину солдате ВСУ
7:56
Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце

Сейчас читают

Танки Т-80БВМ сметают ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Спецпосланник президента США Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026