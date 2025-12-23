За ночь силы ПВО России сбили 29 беспилотников ВСУ

Всего Украина попыталась атаковать шесть регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 29 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 22 декабря до 7:00 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего было атаковано шесть российских регионов. Наибольшее количество попыток ВСУ предприняли в Ростовской области. Туда направили 14 дронов. Семь аппаратов перехватили в Ставропольском крае. По три беспилотника было сбито в небе над Белгородской областью и Республикой Калмыкия. По одному БПЛА перехватили в Курской области и Республике Крым.
Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили два судна и два причала.
