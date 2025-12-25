В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ататка БПЛА на порт Темрюк в Краснодарском крае— новости

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Атака беспилотников на регионы России

В порту Темрюка, расположенном в Краснодарском крае из-за атаки украинских беспилотников произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в ведомстве, общая площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

В ликвидации огня задействованы 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обеспечивая безопасность и ликвидируя последствия инцидента.

Боевики ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру. В ответ силы ПВО бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Также в ход идут дроны, направленные исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков, летевших на Москву.

