Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, после падения обломков дронов ВСУ, к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.
Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, которое применяется и для обстрела приграничных регионов.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дежурные средства ПВО 24 декабря с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом российских регионов. До этого, в ночь с 23 на 24 декабря, силы противовоздушной обороны сбили 172 дрона ВСУ. Всего было атаковано девять регионов России.
