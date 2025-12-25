Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 44 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов ВСУ на Москву 25 декабря 2025 года — новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, после падения обломков дронов ВСУ, к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, которое применяется и для обстрела приграничных регионов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дежурные средства ПВО 24 декабря с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом российских регионов. До этого, в ночь с 23 на 24 декабря, силы противовоздушной обороны сбили 172 дрона ВСУ. Всего было атаковано девять регионов России.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
