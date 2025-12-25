«Мне лучше прямо здесь и умереть»: как неудачная пластика сломала жизнь Алентовой

Вере Алентовой сделали неудачную пластику, из-за которой ее затравили

Одно из немногих публичных появлений народной артистки РФ Веры Алентовой закончилось трагедией: актрисе стало плохо прямо во время церемонии прощания с коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Звезду фильма «Москва слезам не верит» вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Алентову забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, актрису спасти не удалось. Сердце Алентовой остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Коллеги и поклонники артистки были шокированы случившимся, ведь незадолго до этого Алентова, казалось бы, была вполне в добром здравии.

К сожалению, в последние годы актриса стала реже появляться на публике и меньше давала интервью. Причиной этому стали последствия после неудачной пластики, изменившей ее лицо до неузнаваемости. Многие задавались вопросом, зачем актриса пошла на такой шаг?

Однако эта тема являлась, пожалуй, одной из самых больных для Алентовой, ее жизнь буквально была сломана после этого. Как погоня за красотой и молодостью привела к тому, что актрису затравили за внешность, и она больше не хотела жить — об этом подробнее в материале 5-tv.ru.

Потеряла свое лицо

Своими мыслями по поводу этого непростого периода в жизни артистка поделилась в книге под названием «Все не случайно» 2022 года. Для любой женщины неудачная пластическая операция — огромный удар, особенно для актрисы. Ведь, как известно, лицо публичного человека — его заработок.

Если лицо стареет или «портится» после неудачной операции, то ты, как артист, можешь остаться на обочине карьеры, а на замену тебе придут более молодые и красивые. Это и толкает многих знаменитостей на изменения в своей внешности.

Фактически каждый, кто ложится под нож хирурга, играет в русскую рулетку, ведь никто не может быть уверен на 100%, чем все обернется. Даже если операция пройдет успешно — не факт, что окружающие одобрят это.

В случае же Алентовой случился настоящий кошмар, о котором она долгое время не решалась рассказать. Она призналась, прежде всего, самой себе, что утратила навсегда свое лицо, став жертвой недобросовестных пластических хирургов.

До этого артистка никогда не делала себе «уколов красоты», только ботокс. И то это была единичная процедура, после которой она пожалела о своем решении. В итоге препарат негативно сказался на ее лице, заморозив почти полностью мимику.

Однако от пластических операций артистка не отказывалась и до той роковой операции успела сделать четыре вполне удачных. Алентова не рассказывала, что именно она в себе исправляла, но, вероятно, речь шла про блефаропластику и подтяжку лица.

Но потом случилось страшное. Как говорила актриса, ей нужен был специалист, который занимался ее проблемой. Ее врач не занимался таким, поэтому по совету своей знакомой актрисы она отправилась в другой город на консультацию к совершенно незнакомому специалисту.

Подруга говорила, что тот врач — настоящий профессионал, и ему можно доверять. Но, как известно, словам многих знакомых верить точно не стоит. В итоге тот «отличный специалист» согласился решить проблему Алентовой, но стал уговаривать сделать и другую процедуру для лица. Он буквально стал «втюхивать» пожилой актрисе другие услуги, распинаясь о том, какую прекрасную методику разработали медики.

«Это новейшая методика! Ваш же жир вкалывают Вам в лицо», — говорил доктор, убедительно тряся медицинскими журналами.

Врач также приводил аргументы, ссылаясь на немолодой возраст артистки. Он прекрасно понимал больное место актрисы.

«Вы женщина немолодая, и старческое лицо жирок омолодит, ведь у пожилых лица худеют», — говорил он.

Актриса до последнего держала оборону.

«Но мне нравятся худые лица, мне нравится мое лицо», — отвечала Алентова.

Хирург же не собирался сдаваться. Он показывал актрисе различные фотографии и был очень красноречив.

«Щечки женщину молодят! А без них лицо выглядит изможденным!» — заключил хирург.

После долгих уговоров Алентова все-таки сдалась, так как хотела поскорее закончить этот неприятный разговор.

«Ну, может быть», — ответила актриса.

«Вколол мне чертов жир в лицо»

В итоге актрису сразу отправили на процедуру, а то вдруг еще передумает. Никакого договора с клиникой она не подписывала, а расплачивалась наличными.

Вскоре дочь Алентовой, актриса Юлия Меньшова, стала сильно тревожиться за маму, когда та стала странным образом отвечать на смс-сообщения. Она примчалась в медучреждение и стала первым делом просить Алентову показать договор и чеки за процедуру.

Затем появился тот самый специалист и принялся уговаривать Меньшову провести с ней подобную манипуляцию с жиром. Юлия была в шоке от такой наглости. В итоге она просто взяла с собой маму, и они уехали домой.

Как писала Алентова, она не давала окончательного согласия на вмешательство медиков, но врач все-таки решил провести эту процедуру.

«Доктор решил понять, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо», — писала Алентова.

«Почему он позволил себе вмешаться в мое лицо, мне было до такой степени непонятно, что я находилась в шоковом состоянии», — сокрушалась она.

Когда актриса отошла от наркоза, то увидела в отражении нечто пугающее, словно это была не она, а кто-то другой. В тот момент вся ее жизнь казалась разрушенной.

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, потому что через 17 дней у меня давно запланированные театральные гастроли», — вспоминала тот страшный день актриса.

«Эту вакханалию я приняла за кару самой себе»

После случившегося Алентова боялась появляться на людях. Она не представляла, как другие отреагируют на изменения в ее лице. Актриса совсем не понимала, как ей теперь дальше быть, к тому же ей надо было ехать на гастроли. Дочь долго уговаривала ее отказаться от этого, но артистка не хотела никого подводить.

В итоге все прошло самым худшим образом: в шоке были все — и организаторы, и партнеры, и зрители.

«Эту вакханалию с всеобщим обсуждением моего лица я приняла за кару самой себе. За то, что показалась на людях раньше времени и поехала на гастроли, не послушав дочь, которая, наверное, предвидела, что придется за это поплатиться», — говорила Вера Алентова.

После такого провала снимки с новым лицом Алентовой распространились в прессе. Как сказала артистка, ей пришлось молча переживать личную трагедию, хотя хотелось кричать на весь мир о своей невиновности.

Алентова два года пытались добиться того, чтобы ее лицо обрели привычные черты. Актриса очень хотелось знать, что же еще помимо жира вколол ей горе-врач, но выяснить это не удалось, так как медик сменил номер телефона.

«Могу поклясться перед Господом: это был какой-то ужасный обман. Ну нельзя было не понять, что я не хочу вмешательства жира в мое лицо. Но дело сделано! Я молчала бы на эту тему и дальше — но слишком уж много вранья и оскорбительных высказываний я прочитала о себе за это время. Кажется, все поверили, что я — старая дура, бегущая за молодостью, которая все время режет лицо», — говорила актриса.

Алентова захотела подать в суд на врача, но Юлия отговорила ее. Семья опасалась потока критики в сторону актрисы. Актриса потратила немало денег для того, чтобы вернуть лицу прежние черты.

Возрождение веры в себя

Несмотря на нескончаемый поток негатива, актриса все же справилась со всем и не потеряла веру в себя.

«Для своих лет я выгляжу хорошо», — говорила актриса, добавив, что это заслуга, отчасти, и пластики.

В некоторых интервью актрису спрашивали, как ей удавалось сохранить свою красоту и молодость так долго. Она приводила несколько советов, которым неукоснительно следует всю жизнь. И даже после неудачной пластики эти рекомендации остались для нее актуальными. И это работало: Алентова была обворожительна всегда, даже с перекроенным лицом.

Одним из главных советов о том, как сохранить свою красоту, стал образ мышления. Алентова признавалась, что весь секрет — в правильном настрое.

«С какой ноги встала, такое и настроение. Уныние бывает редко, я оптимистка. И не забываю, что «и это пройдет», — рассказывала Вера Алентова в интервью «Антенне».

Также Алентова всегда предпочитала выглядеть безупречно. Звезда никогда не позволяла себе выйти из дома хотя бы без легкого макияжа. Ее никогда нельзя было увидеть с растрепанной прической и не «при параде».

Но, пожалуй, главный совет, который дала в свое время актриса — это быть влюбленными. Именно это чувство окрыляет женщину и делает красивой.

«Чтобы хорошо выглядеть, женщина должна быть влюбленной. Что делает человека юным? Увлеченность. Не важно, что является объектом увлечения — другой человек или профессия. У людей увлеченных всегда молодые и живые глаза, они хорошо слышат время и перемены в жизни встречают с радостью», — говорила актриса в интервью KP.RU в 2007 году.

Именно такой Веру Алентову и запомнят навсегда ее зрители — молодой, красивой и влюбленной.

