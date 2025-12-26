Конец 2025 года с характером: где ударят морозы, а где придет оттепель в России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Местами похолодание может достичь экстремальных значений — вплоть до −55 градусов.

Какие температуры будут в регионах России перед Новым годом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

URA.RU: конец 2025 года пройдет с резкими перепадами температур в Москве

Погода продолжит преподносить сюрпризы жителям разных регионов России в преддверии завершения 2025 года. Подробнее о том, какую температуру стоит ждать россиянам в последние выходные перед Новым годом написало издание URA.RU.

По информации источника, со ссылкой на синоптиков, в различных уголках России ожидаются как оттепель, так и экстремальные холода.

Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде федеральных округов в ближайшие дни усилится холод. По словам эксперта, местами температура может опуститься до экстремальных значений — вплоть до −55 градусов.

Аномально морозная погода затронет Приволжский, Северо-Западный и Уральский округа, север и юго-запад Сибири, Дальний Восток и Сахалин. Самые суровые условия, по оценке метеоспециалистов, ожидаются в Якутии.

Москва и Санкт-Петербург с температурными «качелями»

В столичном регионе конец текущего года пройдет под знаком резких перепадов. После похолодания до −19 градусов, зафиксированного 24 декабря, Москву ждет краткая оттепель.

В субботу, 28 декабря, воздух в столице прогреется до +1 градуса, однако уже на следующий день температура снова уйдет в минус — около −2. Синоптики спрогнозировали, что в воскресенье в столице возможен долгожданный снег.

К началу следующей недели морозы усилятся. Температура опустится до −8 градусов к 30 декабря. Роман Вильфанд отметил, что такие резкие колебания для конца декабря нехарактерны и выходят за рамки климатической нормы.

Похожая ситуация сложится и в Санкт-Петербурге. В субботу температура поднимется до +2 градусов, а в воскресенье будет около нуля. Погода останется пасмурной, с высокой вероятностью мокрого снега и дождя. К 30 декабря в культурной столице похолодает до −6 градусов.

Урал отличиться ультраполярным холодом

В Екатеринбурге последняя неделя декабря начнется с ощутимых морозов — температура опустится ниже нормы более чем на пять градусов. При этом 25 декабря станет одним из самых холодных дней года для региона. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко пояснила, что в ночь на 26 декабря морозы сохранятся, но днем холодные массы начнут постепенно отступать обратно в Сибирь.

На севере области температура может достигать −41 градуса, тогда как в самом Екатеринбурге показатели будут мягче. Постепенное потепление можно ждать в выходные: в субботу днем до −10, в воскресенье — до −8 градусов. Также возможен снег.

Центральная Россия и Север

В Нижнем Новгороде выходные пройдут при стабильных −5 градусах и пасмурной погоде с небольшим снегом. К 31 декабря похолодает до −8.

В Воронеже температура будет колебаться от −1 до −2 градусов, при этом осадки усилятся ближе к воскресенью. К концу года здесь также ожидается до −6.

Архангельск встретит выходные умеренными морозами — от −1 до −3 градусов, со снегом. Однако регион ждет резкое похолодание до −14 к 31 декабря.

Юг и Кавказ порадуют теплом, но с осадками

На юге страны зима напомнит о себе скорее дождями, чем морозами.

В Ростове-на-Дону в выходные ожидается около нуля и слабый плюс, но погода будет сырой — с дождем и мокрым снегом. Температура опустится до −2 к 31 декабря

В Махачкале конец года окажется по-весеннему теплым: +5…+6 градусов, преимущественно пасмурно. Воздух может прогреться до +7 уже 30 декабря

Поволжье и Сибирь

Казань проведет выходные при –6 градусах, со снегом, который может усилиться к воскресенью. Существенных изменений не ожидается до конца года.

При этом Новосибирск удивит жителей мягкой для Сибири погодой: в выходные −14…−15 градусов, а к 30–31 декабря — потепление до −4 и даже −2 градусов.

В Иркутске, напротив, произойдет резкий спад температуры: с −7 в субботу до −15 в воскресенье. Морозы немного ослабнут к концу года, установившись на уровне −13 градусов.

Дальний Восток

Во Владивостоке погода будет относительно спокойной. После −6 градусов в субботу в воскресенье потеплеет до −1, но к 31 декабря температура снова снизится до −7. Осадков синоптики практически не прогнозируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая погода ждет москвичей на новогоднюю ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

