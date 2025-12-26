«Спасибо за поддержку!» — Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году
Удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения и реабилитации маленьких пациентов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году
Что такое настоящая благотворительность и помощь ближнему, отлично знаете вы, зрители Пятого канала. Весь этот год мы вместе старались помочь тем, кому это было необходимо. Детям с тяжелыми болезнями, тем, кто уже проходит реабилитацию, мы собрали десятки миллионов рублей. И спасли 50 жизней! И вот они, слова благодарности от тех, кто просил у нас помощи.
«Благодаря вашей поддержке Артему провели операцию, закрыли дефекты черепа, сейчас он чувствует себя хорошо и уверенно и может не бояться играть с детьми на детской площадке», — поделился папа Артема Антон Зотов.
«Я смог осуществить свою мечту и пойти в школу, где у меня появились лучшие друзья. Спасибо вам огромное за добрые дела. с Новым годом!» — поделился Артем Зотов.
«Всем огромное спасибо за поддержку! Всех с Новым годом!» — поздравила Арууке Кенжеева.
«Мы избавились от ежедневных приступов, улучшилось внимание, улучшилась память. Хотим еще раз сказать вам большое спасибо», — обратилась к зрителям мама Сергея Буентаева Наталья Буентаева.
«С Новым годом! Крепкого здоровья и удачи!» — поздравил Даниил Губянов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика
- 25 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Малика
- 19 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Глеба
- 18 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Глеба
- 12 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Влады
- 11 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Влады
- 5 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
- 4 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Никиты
- 28 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 9-летней Таисии
- 27 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
Читайте также
93%
Нашли ошибку?