«Спасибо за поддержку!» — Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году

Эфирная новость 36 0

Удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения и реабилитации маленьких пациентов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году

Что такое настоящая благотворительность и помощь ближнему, отлично знаете вы, зрители Пятого канала. Весь этот год мы вместе старались помочь тем, кому это было необходимо. Детям с тяжелыми болезнями, тем, кто уже проходит реабилитацию, мы собрали десятки миллионов рублей. И спасли 50 жизней! И вот они, слова благодарности от тех, кто просил у нас помощи.

«Благодаря вашей поддержке Артему провели операцию, закрыли дефекты черепа, сейчас он чувствует себя хорошо и уверенно и может не бояться играть с детьми на детской площадке», — поделился папа Артема Антон Зотов.

«Я смог осуществить свою мечту и пойти в школу, где у меня появились лучшие друзья. Спасибо вам огромное за добрые дела. с Новым годом!» — поделился Артем Зотов.

«Всем огромное спасибо за поддержку! Всех с Новым годом!» — поздравила Арууке Кенжеева.

«Мы избавились от ежедневных приступов, улучшилось внимание, улучшилась память. Хотим еще раз сказать вам большое спасибо», — обратилась к зрителям мама Сергея Буентаева Наталья Буентаева.

«С Новым годом! Крепкого здоровья и удачи!» — поздравил Даниил Губянов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
