Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика
У мальчика врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто помог Малику из Карачаево-Черкесии!
Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика врожденный порок сердца. Ему нужна дорогостоящая операция, на которую семье не хватало трех миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось.
Еще раз большое вам спасибо.
