Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика

Эфирная новость 36 0

У мальчика врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто помог Малику из Карачаево-Черкесии!

Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика врожденный порок сердца. Ему нужна дорогостоящая операция, на которую семье не хватало трех миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось.

Еще раз большое вам спасибо.

Тема:
День Добрых Дел
