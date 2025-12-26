«Случился сбой сердца»: Юлия Рутберг о последних минутах жизни Веры Алентовой

Юлия Рутберг рассказала, как выглядела Вера Алентова на прощании с Лобоцким

Народная артистка России Вера Алентова не успела публично почтить память своего коллеги Анатолия Лобоцкого из-за резкого ухудшения здоровья. О последних минутах жизни актрисы рассказала экс-супруга Лобоцкого, народная артистка РФ Юлия Рутберг, в беседе с VOICE.

По словам актрисы, Алентова выглядела прекрасно, когда приехала на церемонию прощания с коллегой.

«Вера пришла попрощаться с Толей, со своим прекрасным партнером, невероятным человеком. Она не успела даже выйти на сцену… У нее случился сбой сердца. И когда мы выходили из театра, от театра отъезжало две машины: Толин катафалк на кладбище и скорая помощь Веры Алентовой», — поделилась Рутберг.

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря.

