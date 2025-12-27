Два человека пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область

Две мирные жительницы получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале.

По его словам, вражеские удары наносились по четырем муниципалитетам. Инцидент был зафиксирован в селе Зимовное Шебекинского округа. Одна из женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, но отказалась от госпитализации. У другой пострадавшей предварительный диагноз — «баротравма» с травмой глаза. Женщину доставили в медучреждение.

Помимо этого, от детонации неустановленного боеприпаса повреждения получили окна в четырех частных домах. Также была перебита газовая труба.

До этого Гладков сообщал о другой атаке ВСУ. Тогда украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего пострадали мужчина и ребенок. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Для ударов боевики киевского режима используют беспилотники и ракетное вооружение.

Ранее, писал 5-tv.ru, один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

