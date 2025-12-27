Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 70 0

Российские военные проводят в городе зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп ВСУ.

Зачистка зданий от боевиков ВСУ в Купянске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Город Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», — говорится в сообщении.

Наши бойцы производят зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп ВСУ в Купянске, добавили в ведомстве. В районе города за двое суток отражено пять контратак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были поражены объекты, на которых осуществлялось производство ударных беспилотников для ВСУ.

В результате действий российских группировок потери ВСУ составили порядка 1 210 боевиков. В Минобороны РФ также отметили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 78 украинских беспилотников самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

