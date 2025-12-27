Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа

Атака была отражена над территорией Брянской области.
Средства противовоздушной обороны в течение двух часов перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что все беспилотники были нейтрализованы в период с 13:00 до 15:00 мск.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 27 декабря средствами ПВО были уничтожены еще семь украинских дронов. Четыре из них были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Республикой Адыгея.
Атаки с применением беспилотников по регионам России фиксируются на фоне продолжающейся специальной военной операции. Решение о ее проведении было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Российский лидер заявлял, что целями операции являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
