Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

Атака была отражена над территорией Брянской области.

ПВО уничтожила 36 беспилотников над Брянской областью

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны в течение двух часов перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что все беспилотники были нейтрализованы в период с 13:00 до 15:00 мск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 27 декабря средствами ПВО были уничтожены еще семь украинских дронов. Четыре из них были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Республикой Адыгея.

Атаки с применением беспилотников по регионам России фиксируются на фоне продолжающейся специальной военной операции. Решение о ее проведении было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Российский лидер заявлял, что целями операции являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

