Прощание с Верой Алентовой пройдет в театре имени Пушкина в Москве

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Церемония начнется в 11:00 по московскому времени.

Когда пройдет прощание с Верой Алентовой

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Тема:
Вера Алентова

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в понедельник в Москве на сцене Театра имени Пушкина.

Актриса скончалась в четверг на 84-м году жизни. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

Артистку вынесли из театра на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию, однако помочь ей не смогли: сердце актрисы остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб.

Церемония прощания начнется в 11:00 по московскому времени. После этого Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище — рядом с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Алентову замечательной актрисой, а также искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Путин подчеркнул, что Алентова всегда играла ярко и талантливо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
