Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб

При этом изначально говорилось о том, что сердце актрисы остановилось из-за инфаркта миокарда.

От чего умерла Вера Алентова

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Причиной смерти народной артистки России Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

«У Алентовой была тромбоэмболия», — рассказал собеседник.

Какую именно артерию закупорил тромб, пока неизвестно.

При этом изначально говорилось о том, что сердце актрисы остановилось из-за инфаркта миокарда. Однако, по информации источника, инфаркта у Алентовой не было.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в министерстве культуры почтили память Веры Алентовой. Ее образы всегда отличались глубиной, искренностью и поразительной силой.

