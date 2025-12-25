Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти народной артистки России Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

«У Алентовой была тромбоэмболия», — рассказал собеседник.

Какую именно артерию закупорил тромб, пока неизвестно.

При этом изначально говорилось о том, что сердце актрисы остановилось из-за инфаркта миокарда. Однако, по информации источника, инфаркта у Алентовой не было.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в министерстве культуры почтили память Веры Алентовой. Ее образы всегда отличались глубиной, искренностью и поразительной силой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.