Средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников над территорией России за ночь

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Большинство дронов были направлены на Брянскую область.

Сколько дронов сбили над Россией в ночь с 28 на 29 декабря

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение ночи с 28 на 29 декабря (23:00 до 07:00 по московскому времени. — Прим. ред.) средствами ПВО РФ были перехвачены и уничтожены 89 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Военное ведомство приводит статистику. Большинство БПЛА противника были направлены на Брянскую область (49 дронов), еще 18 — на Новгородскую область, 11 — на территорию Адыгеи и 7 — на Краснодарский край. Кроме того, по одному беспилотнику пытались атаковать Орловскую, Ростовскую и Смоленскую область. Также один дрон был перехвачен над акваторией Азовского моря.

Ранее, в ночь на 27 декабря, было сбито 36 украинских БПЛА. Об этом сообщал 5-tv.ru.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские территории систематически подвергаются ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрелов приграничных территорий России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака


