Образ, покоривший сердца: Шахназаров о главной роли Алентовой

Александра Якимчук
То, сколько людей пришли попрощаться с артисткой — это лучшая эпитафия, считает режиссер.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков;5-tv.ru

Тема:
Вера Алентова

Шахназаров: Вера Алентова создала образ, который покорил сердца миллионов

Тот образ, который народная артистка России Вера Алентова создала в картине «Москва слезам не верит» надолго останется в сердцах наших граждан. Об этом на церемонии прощания с актрисой сказал народный артист РФ Карен Шахназаров.

«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, в кино. Но мне кажется, что в моем сердце, во всяком случае, думаю, что и в десятках миллионов сердец российских, русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом, со своим супругом Владимиром Валентиновичем Меньшовым (режиссером. — Прим. ред.) в фильме «Москва слезам не верит», — отметил Шахназаров.

Постановщик подчеркнул, что эта роль — часть мировоззрения нашего народа. 

Шахназаров также поблагодарил Алентову за знакомство и дружбу. Кроме того, режиссер подчеркнул, то как много людей пришли на прошение с актрисой. Это, по его мнению, является лучшей эпитафией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист РФ Александр Олешко пришел проститься с Верой Алентовой.

Тема:
Вера Алентова
