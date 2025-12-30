Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Анастасия Антоненко
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Фото: © РИА Новости/Алексей Алферов

Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и уничтожили пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Первый украинский беспилотник был ликвидирован на подлете к столице около 18:09. Спустя 20 минут, в 18:29, мэр сообщил о нейтрализации второго дрона. Об уничтожении третьего беспилотника ВСУ стало известно в 18:45. Еще один дрон был ликвидирован в 20:48. Пятый нейтрализовали в 21:49.

Во всех случаях после ликвидации воздушных целей на места падения направлялись экстренные службы для обследования территории и обеспечения безопасности. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, силы ПВО 30 декабря в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. За четыре часа под ударом оказались Брянская, Московская и другие области. Также в результате атаки ВСУ в Белгороде погиб один человек, еще четверо пострадали.

