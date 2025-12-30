Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Фото: © РИА Новости/Алексей Алферов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и уничтожили пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Первый украинский беспилотник был ликвидирован на подлете к столице около 18:09. Спустя 20 минут, в 18:29, мэр сообщил о нейтрализации второго дрона. Об уничтожении третьего беспилотника ВСУ стало известно в 18:45. Еще один дрон был ликвидирован в 20:48. Пятый нейтрализовали в 21:49.
Во всех случаях после ликвидации воздушных целей на места падения направлялись экстренные службы для обследования территории и обеспечения безопасности. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, силы ПВО 30 декабря в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. За четыре часа под ударом оказались Брянская, Московская и другие области. Также в результате атаки ВСУ в Белгороде погиб один человек, еще четверо пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 дек
- Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
- 27 дек
- Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 25 дек
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- 25 дек
- Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 24 дек
- Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 16 дек
- Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?