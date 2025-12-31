Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Холодными месяцами были только май, июнь и август.
Уходящий 2025 год в Москве оказался самым теплым годом в истории столицы, начиная с момента начала систематического наблюдения за погодой в 1779 году. Об этом сообщили в метеорологической службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Среднесуточная температура воздуха в Москве в течение всего года составила +8,6 градуса, что превышает показатель рекордного периода, 2024 года, на 0,4 градуса.
Только три месяца — май, июнь и август — отличились температурой ниже средних показателей последних десятилетий, тогда как остальные превысили норму.
Январь, март и ноябрь стали самыми теплыми месяцами года, превышение температуры составило 6,2, 5,0 и 4,2 градуса относительно средних многолетних значений.
Первый месяц года отметился практически нулевыми показателями средней температуры (-0,02 градуса), что стало первым случаем подобного уровня тепла в столице за весь период наблюдений. Март занял второе место за 246 лет, уступив лишь рекордному первому весеннему месяцу 2007 года.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, погода продолжит преподносить сюрпризы жителям разных регионов России вплоть до завершения 2025 года. В различных уголках страны ожидаются как оттепели, так и экстремальные холода вплоть до −55 градусов.
В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы — температура воздуха может понизиться до -17 градусов.
