Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Холодными месяцами были только май, июнь и август.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Тема:
Погода

Уходящий 2025 год в Москве оказался самым теплым годом в истории столицы, начиная с момента начала систематического наблюдения за погодой в 1779 году. Об этом сообщили в метеорологической службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Среднесуточная температура воздуха в Москве в течение всего года составила +8,6 градуса, что превышает показатель рекордного периода, 2024 года, на 0,4 градуса.

Только три месяца — май, июнь и август — отличились температурой ниже средних показателей последних десятилетий, тогда как остальные превысили норму.

Январь, март и ноябрь стали самыми теплыми месяцами года, превышение температуры составило 6,2, 5,0 и 4,2 градуса относительно средних многолетних значений.

Первый месяц года отметился практически нулевыми показателями средней температуры (-0,02 градуса), что стало первым случаем подобного уровня тепла в столице за весь период наблюдений. Март занял второе место за 246 лет, уступив лишь рекордному первому весеннему месяцу 2007 года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, погода продолжит преподносить сюрпризы жителям разных регионов России вплоть до завершения 2025 года. В различных уголках страны ожидаются как оттепели, так и экстремальные холода вплоть до −55 градусов.
В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы — температура воздуха может понизиться до -17 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
