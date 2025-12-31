На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января

Алексей Мокряков
Поклонников по-настоящему зимней атмосферы прогноз точно порадует.

Какая погода будет ночью 31 декабря и утром 1 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Погода

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве похолодает

В Москве новогодняя ночь и 1 января будут по-настоящему зимними — холодными и снежными. Об этом говорят последние данные Росгидрометцентра.

К вечеру 31 декабря температура в городе упадет до минус девяти градусов. Будет облачно. Местами пройдет умеренный снег. На дорогах — гололедица.

Ситуация сохранится и утром 1 января, но будет холоднее — до минус 12 градусов.

Меж тем, к Рождеству москвичам уже пообещали сугробы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». Уже 2 января ожидаются сугробы до 25 сантиметров. При этом всего через несколько дней, на Рождество, высота снежного покрова достигнет 30 сантиметров.

Тем временем в Якутске 23 жилых дома остались без тепла в мороз минус 40 градусов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. В ТЭЦ отметили, что в условиях морозов аварийные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий и налаживанию обстановки. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Сотрудники полиции осведомлены о произошедшем.

Погода
