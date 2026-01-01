Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 110 0

В результате теракта погибло 24 человека.

Площадь пожара в кафе поселка Хорлы

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Площадь пожара в кафе в Херсонской области составила 500 квадратных метров

Площадь пожара в кафе, атакованном беспилотниками ВСУ в поселке Хорлы, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимир Василенко.

«Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 (по московскому времени. — Прим. ред.), общая площадь пожара составила 500 квадратных метров», — уточнил Василенко.

Из-за атаки ВСУ погибли 24 человека, в том числе и один ребенок. Многие из них сгорели заживо. Кроме того, более 29 человек получили ранения, в том числе и дети, пятеро из которых были госпитализированы.

Сообщалось, что один из БПЛА, атаковавших кафе и гостиницу в поселке Хорлы, был оснащен зажигательной смесью. Ее же ранее ВСУ использовали для поджога сельскохозяйственных угодий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 янв
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
1 янв
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
1 янв
В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников
1 янв
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
1 янв
Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области
31 дек
Нейтральная позиция: реакция СМИ на брифинг Минобороны РФ
31 дек
Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами ВСУ
31 дек
«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
31 дек
Ущерба не допущено: где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ
31 дек
Сорвана атака 86 беспилотников ВСУ на регионы России за ночь
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

10:46
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
10:43
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
10:37
В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников
10:26
Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
10:22
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
10:16
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте

Сейчас читают

Люди сгорели заживо: ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь
«Mucho amor»: Наталия Орейро нежно пожелала россиянам любви в Новом году
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео