Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
В результате теракта погибло 24 человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Площадь пожара в кафе, атакованном беспилотниками ВСУ в поселке Хорлы, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимир Василенко.
«Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 (по московскому времени. — Прим. ред.), общая площадь пожара составила 500 квадратных метров», — уточнил Василенко.
Из-за атаки ВСУ погибли 24 человека, в том числе и один ребенок. Многие из них сгорели заживо. Кроме того, более 29 человек получили ранения, в том числе и дети, пятеро из которых были госпитализированы.
Сообщалось, что один из БПЛА, атаковавших кафе и гостиницу в поселке Хорлы, был оснащен зажигательной смесью. Ее же ранее ВСУ использовали для поджога сельскохозяйственных угодий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области.
