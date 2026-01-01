«Расчеловечивание»: Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Херсонскую область

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В случившемся заметен «звериный почерк» киевского режима.

Захарова прокомментировала атаку на Херсонскую область

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Захарова: удары на Херсонскую область похожи на действия нацистов времен ВОВ

В действиях киевского режима отслеживается почерк нацистов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области новогодней ночью.

«Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым», — заявила Захарова.

Она отметила, что действия киевского режима отличаются от событий прошлого лишь одним: нацисты, которые заживо сжигали мирных жителей более 80 лет назад, «не прикрывались преданностью демократии».

Кроме того, Захарова упомянула глав стран коллективного Запада, которым утром 1 января 2026 года должны вместе с завтраком подать отчеты о том, как тратятся «миллиарды их налогоплательщиков» на убийства мирных жителей.

«Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!» — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

