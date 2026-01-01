Сальдо: Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области

Глава региона не исключил участие британских спецслужб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
К налету БПЛА на гостиницу и кафе в Херсонской области могут быть причастны спецслужбы Британии. Об этом РИА Новости заявил губернатор Владимир Сальдо.
«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления», — сказал глава области.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением беспилотников по населенному пункту Хорлы в Херсонской области. В реультате налета дронов с зажигательной смесью были ранены 29 человек, их состояние оценивается, как тяжелое, еще 24 погибли. В обстрелянном кафе разгорелся пожар площадью в 500 квадратных метров.
Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту удара было возбуждено уголовное дело о теракте.
Территория России регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак ВСУ используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.
