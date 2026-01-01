В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников

Всего ВСУ попытались атаковать шесть регионов РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
За прошедшую ночь с 31 декабря на 1 января силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 168 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов перехватили в Брянской области — 61 аппарат. В небе над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников, а над Тульской областью — 23 БПЛА. В Республике Крым уничтожили 16 аппаратов. В Московской области перехватили 12 беспилотников, девять из них летели на столицу. А также семь дронов сбили в небе над Калужской областью.
Кроме того, 24 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.
Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали дронами кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь. Погибли 24 человека, многие сгорели заживо.
