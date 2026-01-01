В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Всего ВСУ попытались атаковать шесть регионов РФ.

Уничтоженные за новогоднюю ночь беспилотники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь с 31 декабря на 1 января силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 168 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов перехватили в Брянской области — 61 аппарат. В небе над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников, а над Тульской областью — 23 БПЛА. В Республике Крым уничтожили 16 аппаратов. В Московской области перехватили 12 беспилотников, девять из них летели на столицу. А также семь дронов сбили в небе над Калужской областью.

Кроме того, 24 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали дронами кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь. Погибли 24 человека, многие сгорели заживо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 янв
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
1 янв
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
1 янв
Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
1 янв
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
1 янв
Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области
31 дек
Нейтральная позиция: реакция СМИ на брифинг Минобороны РФ
31 дек
Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами ВСУ
31 дек
«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
31 дек
Ущерба не допущено: где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ
31 дек
Сорвана атака 86 беспилотников ВСУ на регионы России за ночь
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

10:46
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
10:43
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
10:37
В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников
10:26
Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
10:22
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
10:16
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте

Сейчас читают

Люди сгорели заживо: ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь
«Mucho amor»: Наталия Орейро нежно пожелала россиянам любви в Новом году
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео