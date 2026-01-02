В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В послании к поклонникам исполнительница сообщила о «задержке».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Ольга Бузова намекнула фанатам на ожидание пополнения

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова дала повод для бурных обсуждений в сети, намекнув поклонникам на возможную беременность. Артистка начала год с двусмысленного сообщения в Telegram-канале, которое мгновенно вызвало ажиотаж среди ее подписчиков.

В послании к поклонникам исполнительница сообщила о «задержке», чем сразу заставила фанатов строить догадки.

«У меня задержка!!!» — написала она.

Однако спустя некоторое время Бузова пояснила, что речь шла вовсе не о личном, а о задержке рейса — по ее словам, она провела в самолете около часа в первый день нового года.

«Сижу в самолете уже час. Вот такое 1 января», — добавила звезда, раскрыв правду.

Интерес к личной жизни телеведущей подогревается не впервые. До этого Бузова рассказывала о знаках внимания со стороны актера Аристарха Венеса, с которым познакомилась на съемках телепроекта. Несмотря на то что артистка неоднократно отрицала романтические отношения, поклонники продолжали обсуждать возможную симпатию между звездами. Известно, что знаменитость не скрывает желания создать семью, а тема материнства для нее остается особенно значимой.

Новый виток предположений возник после публикации праздничных фотографий в ее блоге. На снимках Бузова позировала у новогодней елки в стильной пижаме, а внимательные подписчики обратили внимание на более округлые формы артистки. В кадре она периодически прикрывает живот мягкой игрушкой, что фанаты расценили как намеренный жест.

В результате в соцсетях развернулось активное обсуждение возможного «интересного положения» Бузовой. Пользователи начали поздравлять ее с предполагаемым пополнением и гадать, кто может быть отцом будущего ребенка, несмотря на отсутствие официальных подтверждений от самой певицы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова высказалась об окончании года.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

