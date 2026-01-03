Средствами ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ за ночь

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 184 0

Большую часть дронов националисты направили в сторону Крыма.

Куда летели дроны ВСУ в ночь на 3 января 2026 года

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение минувшей ночи со 2 на 3 января средствами ПВО ВС РФ были перехвачены и уничтожены 22 БПЛА ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа.

Большая часть БПЛА (12 аппаратов) были сбиты над территорией Крыма, еще шесть дронов — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области и по одному — в Адыгее и над акваторией Азовского моря.

В предыдущую ночь с 1 на 2 января 2025 года, по данным Минобороны РФ, над регионами России были уничтожены 64 украинских БПЛА самолетного типа.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников

Места силы в России: шаман рассказал, куда поехать за тишиной и исцелением

