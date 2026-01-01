Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после отраженных атак.

Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 января сообщил о серии атак беспилотников на столицу, отраженных силами ПВО России. Всего в течение вечера было уничтожено 20 БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.

«Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем последнем сообщении по теме в Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщли об уничтожении еще 18 беспилотных летательных аппаратов. События происходили с 19:00 по московскому времени. Специалисты экстренных служб обеспечивают безопасность на местах падения обломков и предотвращают возможные инциденты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 8:00 до 16:00 по Москве российские системы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Над Белгородской областью было сбито 24 беспилотника, над Республикой Крым — 13, над акваторией Азовского моря — 10. Пять дронов были поражены над территорией Республики Татарстан, три — над Краснодарским краем. Также по одному беспилотнику были уничтожены над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

