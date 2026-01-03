Жуткий грохот, столпы дыма: появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы

В Каракасе слышна стрельба.

Появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы

Первые кадры обстрела столицы Венесуэлы опубликованы агентством Reuters.

По данным журналистов, в Каракасе прогремело минимум семь взрывов. Очевидцы видели в небе налд городом самолеты и вертолеты США.

По предварительным данным, были атакованы базы Фортэ Тиуна и генералиссимуса Франсиско де Миранды.

В городе слышна стрельба.

Кроме того, по данным Reuters, южный район Каракаса остался без света.

Ранее 5-tv.ru сообщал, береговая охрана США захватила танкер с нефтью, который следовал из Венесуэлы в Китай. Американский президент Дональд Трамп зловеще намекнул, что это еще только начало полномасштабной операции. И не исключил решения вопроса военным путем. В ответ на это Каракас обвинил Вашингтон в пиратстве.

На этом фоне Россия призывает США проявить сдержанность в отношении Венесуэлы, ситуация «потенциально очень опасна».

