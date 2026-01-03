Жуткий грохот, столпы дыма: появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы
В Каракасе слышна стрельба.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы
Первые кадры обстрела столицы Венесуэлы опубликованы агентством Reuters.
По данным журналистов, в Каракасе прогремело минимум семь взрывов. Очевидцы видели в небе налд городом самолеты и вертолеты США.
По предварительным данным, были атакованы базы Фортэ Тиуна и генералиссимуса Франсиско де Миранды.
В городе слышна стрельба.
Кроме того, по данным Reuters, южный район Каракаса остался без света.
Ранее 5-tv.ru сообщал, береговая охрана США захватила танкер с нефтью, который следовал из Венесуэлы в Китай. Американский президент Дональд Трамп зловеще намекнул, что это еще только начало полномасштабной операции. И не исключил решения вопроса военным путем. В ответ на это Каракас обвинил Вашингтон в пиратстве.
На этом фоне Россия призывает США проявить сдержанность в отношении Венесуэлы, ситуация «потенциально очень опасна».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
85%
Нашли ошибку?