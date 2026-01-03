«Они атакуют Венесуэлу ракетами»: президент Колумбии о взрывах в Каракасе

Сергей Добровинский
Политик призвал ООН немедленно отреагировать на происходящее.

Как президент Колумбии высказался о взрывах в Венесуэле

Фото: Reuters/Eva Marie Uzcategui

Президент Колумбии высказался о взрывах в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал удары, нанесенные по Венесуэле. Об этом он писал в соцсетях.

«Сейчас бомбят Каракас. Внимание всему миру, они напали на Венесуэлу и бомбят ее ракетами», — написал политик.

Колумбийский лидер призвал ООН и ОАГ (Организацию американских государств. — Прим. ред.) немедленно отреагировать на происходящее.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства.

Позже Трамп объявлял о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

В декабре 2025-го американский лидер заявлял, что Венесуэла «отобрала у США все права на энергоносители и всю их нефть». Такие действия Трамп назвал незаконными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в столице Венесуэлы Каракасе слышны звуки мощных взрывов. Об этом сообщал Reuters. По данным СМИ, в городе прогремело минимум семь взрывов, очевидцы видели в небе американские самолеты и вертолеты.

