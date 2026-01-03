В Каракасе под огнем оказались резиденция главы Минобороны и столичный порт

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 46 0

В столице Венесуэлы прогремело не менее семи взрывов.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице Венесуэлы произошла серия атак, в результате которой под обстрел попали дом министра обороны страны, а также портовая зона Каракаса. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее в сети появились первые кадры происходящего в городе — видео распространило агентство Reuters. По информации журналистов, в Каракасе прогремело не менее семи взрывов. Очевидцы утверждают, что в воздушном пространстве над столицей были замечены самолеты и вертолеты, предположительно принадлежащие США. Хотя официальные лица не подтверждают этого.

По предварительным данным, ударам подверглись военные объекты, включая базу Фортэ Тиуна и базу, носящую имя генералиссимуса Франсиско де Миранды. В разных районах города была слышна стрельба.

Кроме того, как передает Reuters, в южной части Каракаса произошло масштабное отключение электроэнергии. Обстоятельства произошедшего уточняются на данный момент.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства.

Позже Трамп объявлял о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

В декабре 2025-го американский лидер заявлял, что Венесуэла «отобрала у США все права на энергоносители и всю их нефть». Такие действия Трамп назвал незаконными.

Ранее, писал 5-tv.ru, появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:37
Рядом с Пентагоном отметили аномальный рост заказов пиццы
10:32
США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Каракасе
10:26
«Они атакуют Венесуэлу ракетами»: президент Колумбии о взрывах в Каракасе
10:21
В Каракасе под огнем оказались резиденция главы Минобороны и столичный порт
10:04
Жуткий грохот, столпы дыма: появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы
10:02
Места силы в России: шаман рассказал, куда поехать за тишиной и исцелением

Сейчас читают

Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года
Умер российский актер Андрей Хорошев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео