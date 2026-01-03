В Каракасе под огнем оказались резиденция главы Минобороны и столичный порт

В столице Венесуэлы произошла серия атак, в результате которой под обстрел попали дом министра обороны страны, а также портовая зона Каракаса. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее в сети появились первые кадры происходящего в городе — видео распространило агентство Reuters. По информации журналистов, в Каракасе прогремело не менее семи взрывов. Очевидцы утверждают, что в воздушном пространстве над столицей были замечены самолеты и вертолеты, предположительно принадлежащие США. Хотя официальные лица не подтверждают этого.

По предварительным данным, ударам подверглись военные объекты, включая базу Фортэ Тиуна и базу, носящую имя генералиссимуса Франсиско де Миранды. В разных районах города была слышна стрельба.

Кроме того, как передает Reuters, в южной части Каракаса произошло масштабное отключение электроэнергии. Обстоятельства произошедшего уточняются на данный момент.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства.

Позже Трамп объявлял о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

В декабре 2025-го американский лидер заявлял, что Венесуэла «отобрала у США все права на энергоносители и всю их нефть». Такие действия Трамп назвал незаконными.

Ранее, писал 5-tv.ru, появились первые кадры взрывов в столице Венесуэлы.

