Bloomberg подтвердил удары по мавзолею Уго Чавеса в Каракасе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

В здании находились останки бывшего лидера Венесуэлы.

Правда ли что США нанесли удар по мавзолею Уго Чавеса

Фото: MIGUEL GUTIERREZ/ТАСС

Взрывы произошли на территории комплекса в Каракасе, где находится мавзолей бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом пишет Bloomberg.

До этого жители Каракаса в социальной сети X активно делились видео и снимками прилетов американских ракет по городу. Очевидцы рассказывали, что один из ударов пришелся по бывшему военному музею, где хранились останки Уго Чавеса. Политика не стало в 2013 году.

В Каракасе в субботу, 3 января, прогремела серия мощных взрывов. Удары были зафиксированы на юге города — в зоне, где, в том числе располагается военная база. Белый дом подтвердил свою причастность к этим взрывам. Примечательно, что на первых этапах Штаты отказывались давать комментарии на этот счет.

Конфликт США и Венесуэлы

В конце 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

Еще Трамп утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят завладеть нефтью и полезными ископаемыми Венесуэлы. Такое заявление выпустило МИД страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

