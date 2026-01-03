WSJ: в Каркасе после серии взрывов наблюдаются перебои в работе сотовой связи

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

США продолжают наносить удары по Венесуэле.

В Венесуэле работает сотовая связь

Фото: Cristian Hernandez/ТАСС

В столице Венесуэлы, в городе Каракас, после серии мощных взрывов наблюдаются перебои в работе сотовой связи. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на дипломатов.

«Часть Каракаса без электричества, сотовая связь с перебоями после серии взрывов и рядом со столицей Венесуэлы», — цитирует издание слова двух человек, которые находятся в городе.

До этого в разных частях Каракаса прогремела серия мощных взрывов. Местные жители стали активно делиться видео с полыхающими зданиями. По их мнению, ракетные удары нанесли Соединенные Штаты. Позже эту информацию подтвердил и сам Белый дом.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

Ранее 5-tv.ru писал, что комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

