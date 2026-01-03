Министр обороны Венесуэлы вышел на связь с заявлением после слухов о гибели
Страна продолжает борьбу и не намерена отступать.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с экстренным обращением, опровергнув этим ранее появившуюся в СМИ информацию о его гибели в результате авиаударов. Глава военного ведомства подчеркнул, что страна продолжает борьбу и не намерена отступать.
По словам Падрино Лопеса, Венесуэла действует, руководствуясь чувством долга, чести и исторической ответственности. Он заявил, что призыв к свободе должен звучать по всей стране, а победа, по его убеждению, будет достигнута благодаря единству, разуму и достоинству народа.
Также министр сообщил, что американские вертолеты нанесли ракетные удары вблизи жилых районов Каракаса. Информация о числе погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
Кроме того, источники подтверждают, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности. Она занимает этот пост с июня 2018 года и ранее неоднократно резко высказывалась в адрес политики США, заявляя, что Вашингтон стремится не только к незаконному контролю над природными ресурсами страны, но и намеренно подрывает ее газовые соглашения с государствами Карибского региона.
По имеющимся данным, 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, атаковав столицу республики — Каракас. Сообщалось, что бывший президент Николас Мадуро был задержан элитным подразделением американского спецназа и вывезен за пределы страны.
Конфликт США и Венесуэлы
Противостояние между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже несколько лет. Трамп, в ноябре 2025 года, обвинял венесуэльское руководство и президента Николаса Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти якобы направляются на финансирование наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.
Позднее США объявили о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. При этом Трамп, в декабре 2025 года, заявлял, что власти республики незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам и контроля над добычей нефти, назвав действия Каракаса противоправными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполняющим обязанности президента Венесуэлы станет его экс-заместитель Делси Родригес.
