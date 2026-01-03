CNN: ЦРУ отслеживало местонахождение Мадуро накануне операции по его захвату

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро отслеживало Центральное разведывательное управление (ЦРУ), эту операцию президент США Дональд Трамп одобрил несколько дней назад. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

«Трамп несколько дней назад дал зеленый свет на поимку Николаса Мадуро, миссию выполнила армейская группа Delta Force», — говорится в материале.

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД РФ обеспокоены насильственным вывозом президента Венесуэлы из страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.