В Венесуэле призвали к возвращению Мадуро к должности и его неприкосновенности

Венесуэла настаивает на немедленном восстановлении президента страны Николаса Мадуро в его официальном статусе и требует обеспечить безопасность лидера. Об этом в беседе с телеканалом Telesur заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

По его словам, власти считают возвращение главы государства и гарантии его жизни и здоровья принципиальным условием.

До этого президент США Дональд Трамп заявил об успешной масштабной операции против Венесуэлы. Он утверждал, что американская сторона провела силовую акцию, в результате которой Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Также Трамп дал понять, что в операции участвовали структуры американских правоохранительных органов.

Венесуэльское руководство объявило режим чрезвычайного положения на фоне этих событий. В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро выступил с резкой реакцией на происходящее. Он призвал безотлагательно созвать экстренные заседания ООН и Организации американских государств для обсуждения ситуации.

Ранее стало известно, что серия сильных взрывов прогремела в Каракасе 3 января. Очевидцы сообщали, что часть детонаций произошла в южных районах столицы, где размещены военные объекты. Помимо этого, сообщения о взрывах поступали из зоны международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии и из порта Ла-Гуайра.

Жители столицы отмечали активность самолетов и вертолетов в небе. Позднее Белый дом официально подтвердил участие Вашингтона в атаке. Также появилась информация о задержании Николаса Мадуро американской стороной.

Конфликт США и Венесуэлы

Противостояние между Соединенными Штатами и Венесуэлой сохраняется на протяжении нескольких лет. Трамп, в ноябре 2025 года, заявлял, что венесуэльские власти якобы направляют доходы от продажи нефти на поддержку наркотрафика, торговли людьми и других тяжких преступлений.

В дальнейшем США объявили о введении жесткой морской блокады нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в венесуэльские порты либо покидающих их. Кроме того, в декабре 2025 года, Трамп обвинял Каракас в незаконном ограничении доступа США к энергетическим ресурсам страны, называя действия венесуэльского руководства противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Центральное разведывательное управление отслеживало местонахождение Мадуро накануне операции по его захвату.

