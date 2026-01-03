Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы

|
Президент США также подтвердил сохранение нефтяного эмбарго и присутствие американских ВМС у берегов страны.

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что социалистический режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро незаконно завладел нефтяной структурой, созданной при участии Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

По словам американского лидера, нефтяная промышленность Венесуэлы была выстроена при прямом участии США.

«Мы построили нефтяную промышленность Венесуэлы со всем нашим американским талантом, упорством и мастерством, а социалистический режим украл ее у нас во время тех предыдущих администраций. И они украли ее силой», — подчеркнул Трамп.

В рамках того же выступления президент США заявил о сохранении одностороннего эмбарго на венесуэльскую нефть. Он отметил, что ограничения продолжат действовать, а американские Военно-морские силы остаются в регионе в состоянии повышенной готовности.

«Очень важно, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе. Американская армада остается в боевой готовности, на позициях, и США сохраняют все военные возможности до тех пор, пока их требования не будут полностью удовлетворены», — сказал Трамп.

Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы

