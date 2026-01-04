Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе

Борт с президентом Венесуэлы Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке

Американские военные по приказу президента США Дональда Трампа провели операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Чету уже доставили в Штаты, по данным журналистов NBC News, самолет приземлился в аэропорту штата Нью-Йорк, а пленников уже вывели с борта.

Белый дом, как говорит Трамп, заставит Мадуро предстать перед судом. Россия, Китай, Иран, Куба, Боливия, Бразилия и другие страны осудили действия Вашингтона, Евросоюз осторожно просит стороны быть сдержанными, Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал действия США «опасным прецедентом». Впереди заседание Совбеза ООН по Венесуэле.

Взрывы в Каракасе и захват Мадуро

Николас Мадуро выиграл выборы в 2024 году, Вашингтон считает его нелегитимным президентом, кроме того, обвиняют в разгуле наркоторговли. Трамп заявлял, что венесуэльский лидер «лично руководил наркотрафиком», которые убил тысячи американцев. По мнению президента, Мадуро «отправлял дикарей и убийц терроризировать города в США». Поначалу Штаты атаковали корабли Венесуэлы, якобы перевозящие запрещенные вещества, в рамках операции «Южное копье».

Операция США в Каракасе началась ночью 3 января. Американцы поразили военные базы и аэродромы, резиденцию министра обороны, мавзолей Уго Чавеса, над столицей республики кружили вертолеты, спецназ Delta Force захватили Мадуро с женой, посадили в самолет. Республиканские силы противовоздушной обороны не смогли их отбить.

Дональд Трамп заявил о достижении цели операции, обвинил Мадуро и Флорес в «наркотерроризме» и пообещал, что они предстанут перед «американским правосудием». Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не состоится «надлежащий и разумный» переход власти. А также намекнул, что именно Вашингтон оценит кандидата на место захваченного лидера республики, чтобы «все снова вернулось к той же ситуации, которая у нас была многие годы».

Трамп считает, что Каракас опасен для США не только своими наркокартелями и нелегитимной властью. По его словам, Венесуэла прибрала к рукам запасы нефти, которые по праву принадлежат Штатам. Американский лидер хочет привести в страну свои нефтяные компании, а они вложат в отрасль деньги и восстановят запущенный и неэффективный процесс добычи.

Что сейчас происходит с Мадуро и Флорес

По данным Associated Press, операция по захвату президента Венесуэлы продлилась менее получаса. Военные перевезли чету на американский корабль Iwo Jima, а потом самолетом переправили в Нью-Йорк. Мадуро грозит четыре пожизненных тюремных срока в рамках дел о наркотеррористической деятельности, контрабанде кокаина и хранении оружия.

В данный момент исполняющей обязанности главы Венесуэлы назначена вице-президент Делси Родригес. После присяги она выступила с заявлением и назвала действия Штатов актом агрессии под выдуманным предлогом. Она также сообщила, что в республике вступил в действие Декрет о национальной обороне, Николас Мадуро остается президентом.

Политики говорят о дерзком нарушении норм международного права и произволе. При этом сам глава Белого дома сообщает, что в соответствии с новой стратегией нацбезопасности «американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение».

