Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника

На местах падения обломков уничтоженных аппаратов работают представители экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников на столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в воскресенье, 4 января, были нейтрализованы еще два дрона, направлявшихся в сторону города.
По его словам, оба аппарата уничтожены на подлете к Москве. Информация об этом опубликована в мессенджере MAX.
С учетом последних инцидентов общее количество беспилотников, сбитых с вечера 3 января, достигло 21. Глава столицы также отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число людей, получивших ранения после атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области, возросло до 60 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с федеральным телеканалом.
По его словам, установить точные данные о погибших и пострадавших сразу после удара не представлялось возможным. Причиной стали использованные боеприпасы с химическими компонентами горения: из-за них пожар не удавалось потушить до утра, а доступ спасателей и пожарных внутрь зданий был временно заблокирован.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 3 янв
- «Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 янв
- Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
- 2 янв
- Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
- 2 янв
- «Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- «Мста-С» не дала ВСУ подобраться к освобожденному Купянску. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Дроноводы заминировали тыловые дороги ВСУ у Гуляйполя. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?