Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника

Айшат Татаева
Айшат Татаева 157 0

На местах падения обломков уничтоженных аппаратов работают представители экстренных служб.

Сколько беспилотников сбили над Москвой 4 января

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тема:
Спецоперация

Средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников на столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в воскресенье, 4 января, были нейтрализованы еще два дрона, направлявшихся в сторону города.

По его словам, оба аппарата уничтожены на подлете к Москве. Информация об этом опубликована в мессенджере MAX.

С учетом последних инцидентов общее количество беспилотников, сбитых с вечера 3 января, достигло 21. Глава столицы также отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число людей, получивших ранения после атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области, возросло до 60 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с федеральным телеканалом.

По его словам, установить точные данные о погибших и пострадавших сразу после удара не представлялось возможным. Причиной стали использованные боеприпасы с химическими компонентами горения: из-за них пожар не удавалось потушить до утра, а доступ спасателей и пожарных внутрь зданий был временно заблокирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Тема:
Спецоперация
