Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 23

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, после падения обломков дронов ВСУ к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.

Известно также, что в ночь на 4 января Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Курской областями.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа. Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

