Президент Кубы объявил траур в связи с гибелью 32 сограждан при защите Мадуро

Президент Кубы Мигель Мприо Диас-Канель Бермудес заявил о гибели 32 граждан своей страны в ходе операции США по захвату Николаса Мадуро. В связи с этим в стране объявлен двухдневный траур.

«Честь и слава храбрым кубинским бойцам, павшим в схватке с террористами в имперской форме, которые похитили и незаконно вывезли из страны президента», — сообщил Мигель Мприо Диас-Канель Бермудес в X (бывш. Twiter).

Конфликт США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. По его утверждению, в результате этих действий были задержаны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.

На фоне этих заявлений Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить главу Венесуэлы. В МИД подчеркнули, что любые противоречия должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем, а применение силовых методов назвали недопустимым.

Позднее Трамп заявил, что, по его словам, у США имеются обширные доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.

В тот же день телеканал NBC News опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после приземления в Нью-Йорк. По данным Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, в том числе в сопровождении сотрудников DEA.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.