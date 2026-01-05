Будапешт остался в стороне от позиции ЕС по Венесуэле

Правительство Венгрии отказалось поддержать заявление, подготовленное главой европейской дипломатии Каей Каллас по ситуации в Венесуэле. Это следует из официального документа, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.

«Данное заявление поддержали 26 государств — членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция», — говорится в документе.

Венгрия в перечне отсутствует, что делает ее единственным государством — членом Европейского союза, не присоединившимся к данной позиции.

В тексте обращения Каллас подчеркивается необходимость уважать право венесуэльцев самостоятельно определять будущее своей страны. Также указывается, что при любом развитии событий стороны должны соблюдать нормы международного права и положения Устава Организация Объединенных Наций. Евросоюз призвал США и Венесуэлу не допускать дальнейшей эскалации и искать мирное решение конфликта.

Отдельный акцент сделан на том, что консульские структуры стран ЕС действуют в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности граждан Евросоюза, включая лиц, незаконно удерживаемых на территории Венесуэлы. Кроме того, Брюссель подтвердил приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком как угрозами международной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении Соединенными Штатами масштабного удара по Венесуэле. По данным The New York Times, в результате операции погибли 80 человек. Глава Белого дома также заявил, что президент страны Николаса Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены за пределы республики.

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить Мадуро и создать условия для урегулирования ситуации дипломатическими средствами.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что основания для военной операции против Венесуэлы были искусственно сконструированы. По его мнению, Вашингтон вряд ли оставался бы безмолвным, если бы аналогичные действия были направлены против самих Соединенных Штатов, а характер подготовки и реализации операции говорит сам за себя.

