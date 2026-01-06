Силы ПВО России сбили беспилотники в Ростовской области

Были атакованы четыре района региона.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городе Каменск-Шахтинский и еще в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«По данным Минобороны России, с вечера в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах», — написал губернатор.
Он также уточнил, что люди в результате этой атаки ВСУ не пострадали. Кроме того, разрушений не зафиксировано.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб в Твери в результате удара БПЛА на жилой дом. При отражении атаки беспилотников осколок одного из аппаратов попал в окно квартиры на девятом этаже многоэтажки. Из-за чего началось возгорание.
Оперативные службы вызвали соседи пострадавших. Жители близ расположенных квартир были эвакуированы. Им была оказана вся необходимая помощь.
