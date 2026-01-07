Мадуро и его жена получили травмы во время захвата спецназом США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были травмированы во время пленения бойцами спецназа США «Дельта». Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

Авторы утверждают, что Николас Мадуро и Силия Флорес получили травмы, стукнувшись головой в ходе бегства от отряда американских военных, пытаясь избежать ареста.

Инсайдеры отмечают, что преследуемый политический лидер с женой попытался спрятаться за тяжелой стальной дверью внутри комплекса. Однако из-за того, что дверной проем оказался низким, оба они приложились об него головой. Когда бойцы «Дельты» вывели их из здания, то на месте оказали им первую помощь.

Уточняется, что травма головы Силии Флорес, по оценке администрации США, является «незначительной».

Ранее президент Венесуэлы Мадуро выступил на суде в Нью-Йорке, об этом сообщал корреспондент Fox News с места событий. Николас Мадуро сообщил, что считает себя военнопленным, так как был захвачен у себя дома в Каракасе.

